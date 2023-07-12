Восстановление горбольницы №1 в Мариуполе: специалисты завершили работы в лабораторном корпусе

Работы в лабораторном корпусе завершены. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» ведут восстановление городской больницы №1, которая пострадала в ходе боевых действий весной 2022 года. Здесь уже завершены работы в лабораторном корпусе, площадью 400 квадратных метров.

- Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей Ильичевского района города, - отметили в компании.

Работы в лабораторном корпусе завершены. Фото: ППК «Единый заказчик»

В лабораторном корпусе специалисты полностью восстановили все поврежденные несущие конструкции, отремонтировали фасад, заменили кровлю и окна, провели новые инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку помещений и отмостку по контуру здания.

- Кроме того, на территории мариупольской горбольницы №1 завершается восстановление инфекционного корпуса. В нем расположено 13 изолированных палат разной вместимости, в том числе – две палаты для пациентов с ограниченными возможностями передвижения, - рассказывают «КП» в «Едином заказчике». - В настоящее время строители завершают работы по монтажу входных групп в мельцеровские боксы и пусконаладку внутреннего инженерного оборудования. Строительная готовность инфекционного корпуса превышает 90%.

До конца 2023 года «Единый заказчик в сфере строительства» планирует восстановить в Мариуполе 12 городских медицинских учреждений. Самые масштабные работы ведутся в больнице интенсивного лечения и корпусах больницы №1.

Напомним, что сейчас в Мариуполе, в районе проспекта Ленина, продолжается масштабное строительство современного медицинского комплекса Федерального медико-биологического агентства. Работы на этом объекте, по оценке специалистов Военно-строительной компании Минобороны России (ВСК), завершены на 77%.

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