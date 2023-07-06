«Достроить проще, чем сносить и возводить заново»: В Донецке взялись за два долгостроя

На первых двух недостроях уже начались работы. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке начались работы по достраиванию двух 9-этажек на улицах Листопрокатчиков (Киевский район) и Багратиона (Буденовка). Об этом на прямой линии заявил заместитель председателя Правительства ДНР Дмитрий Бердников.

ЗАСТРОЙЩИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

- В ДНР определен 41 недострой. В Донецке начаты работы на двух девятиэтажках - на улицах Листопрокатчиков и Багратиона, застройщики уже определены. На их достройку выделено 250 миллионов рублей Минстроем РФ из запланированных на этот год 550 миллионов, - отметил вице-премьер Республики.

Дмитрий Бердников добавил, что в следующем году на строительство таких объектов выделят 788 миллионов рублей.

ДОСТРОИТЬ ЗА ДВА ГОДА

Напомним, что достроить объекты незавершенного строительства в Республике планируют до 2025 года. Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что достроить такие дома проще и безопаснее, чем сносить и возводить заново. Мистрой уже получил все данные об объектах незавершенного строительства в регионе.

Ранее «КП» сообщала, что первые четыре дома начали строить по программе льготной ипотеки под 2% в ДНР. Всего для этого власти Республики подготовили 114 земельных участков. Площадки появились в Донецке, Мариуполе и Новоазовске. В программу льготной ипотеки будет включена возможность строительства также индивидуальных жилых домов.

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