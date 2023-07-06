«Успехи на одном из самых сложных участков»: Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений на Угледарском направлении

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканал «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения продвинулись на 300 метров на Угледарском направлении.

ПРОДВИНУЛИСЬ ПО ЛЕСОПОСАДКАМ

- Морпехи и бойцы ОБТФ «Каскад» имеют успехи на одном из самых сложных направлений - на Угледарском. Ребята продвинулись по лесопосадкам на 300 метров, - рассказал руководитель Республики.

По словам главы региона, на Марьинском направлении без изменений, ситуация напряженная. По Авдеевке резких прорывов нет, но противник там перемалывается ежедневно – работает «Спарта» и «Сомали». По Краснолиманскому направлению практически ежедневно приходят хорошие новости о продвижении российских военных.

- Новодонецкое сейчас – это кладбище НАТОвской техники, - добавил Денис Пушилин.

ПРОТИВНИК АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

Глава ДНР также отметил, что перед саммитом НАТО противник активизировался и обстреливает города и районы Донбасса.

- По администрации Волновахи ударили из РСЗО HIMARS. Вся Клещеевка под нашим контролем. Противник пытался атаковать, но наши ребята все сделали грамотно. Нужно обязательно соблюдать информационную гигиену и опираться на объективные данные, особенно когда дело касается фронта, - отметил Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки «Южная» группировка войск успешно отразила девять атак противника на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 290 человек личного состава, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

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