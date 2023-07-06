В ДНР начали строить первые четыре дома по программе льготной ипотеки

Площадки появились в Донецке, Мариуполе и Новоазовске. Фото: Минстрой ДНР (архивное фото)

Первые четыре дома начали строить по программе льготной ипотеки под 2% в ДНР. Всего для этого власти Республики подготовили 114 земельных участков, сообщил заместитель председателя Правительства региона Дмитрий Бердников.

ЗАКЛЮЧАТ ПЕРВЫЕ ДОГОВОРЫ

- Всего подготовлено у нас 114 площадок. Первые четыре застройщика получили разрешения на строительство и приступили к работам. Работают уже на реальной стройке, на котлованах, первые четыре дома заложены, строительство идет, готовимся к заключению первых договоров, - рассказал Дмитрий Бердников во время телеграм-эфира.

По словам вице-премьера, площадки появились в Донецке, Мариуполе и Новоазовске. В программу льготной ипотеки будет включена возможность строительства также индивидуальных жилых домов.

- Из тех объемов, которые мы сегодня озвучиваем, первые объемы, первые застройщики, первые участки, которые уже подготовлены под ипотеку, смотрим, что порядка 3 тысяч семей уже смогут воспользоваться в ближайшее время этой услугой предоставления жилья, - отметил Дмитрий Бердников.

В ПЛАНАХ – ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРА ДОНЕЦКА

Ранее в государственном концерне «Корпорация развития Донбасса» сообщали, что застройщики подали первые заявки на аренду земли без торгов для крупного жилого строительства в Донецке и Мариуполе.

Также звучало, что российская компания представила проект развития центра Куйбышевского района Донецка, который серьезно пострадал из-за украинских обстрелов. Он предусматривает строительство жилья – около одного миллиона квадратных метров с объектами социального обслуживания, многофункциональным комплексом спортивного, культурного и торгового назначения.

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