«Единый заказчик» восстановил в Донбассе более двух миллионов квадратных метров жилья

Наибольшее количество объектов отремонтировано в Мариуполе и Северодонецке. Фото: ППК «Единый заказчик»

За время работы в Донбассе публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» восстановила около 600 многоквартирных домов, а это - более двух миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе компании.

- Наибольшее количество объектов отремонтировано в Мариуполе и Северодонецке. Масштабные работы также ведутся в Волновахе, Красном луче и других крупных городах двух Республик, - рассказывают в «Едином заказчике». - При этом, тепловые контуры уже закрыты более чем на 1,5 тысячах объектах, что позволило обеспечить теплом свыше 200 тысяч человек.

Специалисты компании и подрядных организаций уже полностью восстановили больше 30 социальных объектов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Кроме этого, специалисты компании и подрядных организаций уже полностью восстановили больше 30 социальных объектов, общей площадью свыше 115 тысяч квадратных метров. Среди таких объектов – школы, детские сады и больницы.

- На всех восстановленных объектах строителями отремонтированы поврежденные несущие конструкции и кровля, заменены окна и двери, произведен ремонт систем отопления и других внутренних инженерных систем, - говорят в публично-правовой компании. - На всех объектах «инфраструктуры детства» строителями также установлены новые спортивные площадки и комплексно благоустроены прилегающие территории.

Напомним, что в ДНР начали строить первые четыре дома по программе льготной ипотеки под 2%. Всего для этого власти Республики подготовили 114 земельных участков. По словам вице-премьера региона Дмитрий Бердников, площадки появились в Донецке, Мариуполе и Новоазовске. В программу льготной ипотеки будет включена возможность строительства также индивидуальных жилых домов.

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