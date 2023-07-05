В Донецке возведут миллион квадратных метров жилья с социальными, культурными, спортивными и торговыми объектами

Строительство жилых комплексов будет вестись в Донецке и Мариуполе. Фото: ППК «Единый заказчик»

Российская компания представила проект развития центра Куйбышевского района Донецка, который предусматривает строительство жилых объектов площадью около 1 млн. кв. метров с дополнительной инфраструктурой. Об этом ДАН сообщили в государственном концерне «Корпорация развития Донбасса».

Специализированные застройщики уже подали первые заявки на аренду земли без торгов для крупного жилого строительства в ДНР. Проекты представляют собой строительство жилых комплексов в Донецке и Мариуполе.

- Один из застройщиков представил проект комплексного развития центральной части Куйбышевского района Донецка, поврежденной обстрелами ВСУ. Он предусматривает строительство жилых объектов площадью около 1 млн. кв. метров с объектами социального обслуживания, многофункциональным комплексом спортивного, культурного и торгового назначения, — отметили в госконцерне.

В конце июня Правительство ДНР установило порядок аренды государственных и муниципальных земель без торгов для реализации крупных инвестиционных проектов. Одно из основных требований к инвесторам — они должны быть зарегистрированы или поставлены на учет местным налоговым органом в ДНР.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за два года в Республике построят 30 тысяч квадратных метров жилья под льготную ипотеку.

Тем временем, в Донецке практически круглосуточно продолжаются работы по ремонту и восстановлению, которые ведут строители из шефа-региона города Москвы.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин посетил ряд объектов. Проверил ход капитального ремонта в одном из детских садов, замену окон в домах, выбитых в результате обстрелов со стороны украинских нацистов, укладку асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах одной из центральных магистралей города.

- Все работы строители выполняют по высшим российским стандартам качества. В детском саду сейчас идет разметка территории. Для малышей будут поставлены современные игровые площадки. Параллельно с этим ведутся отделочные работы. В конце лета планируется установка мебели, полное благоустройство территории, - рассказал Кулемзин.

Он отметил, что укладку асфальта на автомобильных дорогах, пешеходных переходах и тротуарах рабочие ведут с учётом потребностей маломобильных групп граждан. Эти дороги должны прослужить без ремонта не один год.

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