Строительство жилья в ДНР нарастят до общероссийских показателей

Ирек Файзуллин и Денис Пушилин подписали Соглашение о сотрудничестве. Фото: Минстрой ДНР

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали сегодня Соглашение о сотрудничестве с целью развития жилищного строительства на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

- В Соглашении прописаны все этапы взаимодействия и координации деятельности для развития жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития нового региона, - сказал министр.

Одним из приоритетных направлений совместной работы является формирование и наращивание градостроительного потенциала, в том числе с использованием механизма комплексного развития территорий, а также завершение строительства многоквартирных домов.

Главная цель – достижение среднероссийских показателей к 2030 году, в том числе ввода не менее 0,83 м² жилья на человека.

- В Республике очень востребовано новое доступное жилье. Сегодня заключено соглашение о взаимодействии именно в этой сфере - о сотрудничестве сторон по созданию условий наибольшего благоприятствования развитию жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития, - отметил Денис Пушилин.

С июня 2022 года в ДНР в восстановлено 1643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения.

Сейчас идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Специалисты ремонтируют сети и коммунальные объекты - в нормативное состояние приведено 323 котельные, 20 насосных станций и 206 трубопроводов.

Эти меры предпринимаются для восстановления и строительства жилья, улучшения жилищных условий граждан и обеспечения вклада в достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» на уровне среднероссийских показателей к 2030 году.

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