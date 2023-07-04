Укладывают по пять километров асфальта в сутки: Ремонт трассы от Амвросиевки до Мариуполя идет ударными темпами

Работы ведутся круглосуточно на разных участках. Фото: ГК «Автодор»

В Донецкой Народной Республике ударными темпами ведется ремонт 120 километров трассы от Амвросиевки до Мариуполя. Капремонт завершен почти на 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Автодор».

Работы ведутся круглосуточно на разных участках. Завершится капремонт к осени. Отмечается, что дорога разделена на три этапа. Укладка асфальтобетона от Первомайского до Мариуполя завершена на 95%. Средняя готовность двух участков Амвросиевки до Первомайского 50%. Строители уже уложили около 300 тонн асфальтобетонной смеси. Темп укладки асфальта 5 километров в сутки.

Затем дорожники приступят к благоустройству дороги – установят бордюрный камень, знаки, нанесут разметку. На всех 120 километрах в черте населенных пунктов установят остановочные павильоны. Всего их будет более 20.

Кроме того, строители завершают ремонт моста через реку Средний Еланчик, который входит в состав дороги. Он готов почти на 70%. Уже смонтировано 7 балок пролетного строения, сейчас строители занимаются укреплением конструкции искусственного сооружения.

Автомагистраль имеет стратегическую, социальную и экономическую значимость для Республики. Она проходит через три района - Амвросевский, Тельмановский и Новоазовский, соединяет Амвросиевку, Тельманово и Мариуполь, а также обеспечивает транспортное сообщение между четырьмя пунктами пропуска - Мариновку, Успенку, Шрамко и выход на Новоазовск.

Всего в Донецкой Народной Республике до конца года будет отремонтировано более 300 км дорог и 6 искусственных сооружений. В работах задействовано свыше 1600 человек и около 850 единиц техники.

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