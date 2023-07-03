Денис Пушилин поручил провести проверки технического состояния пассажирского транспорта

Проверки проведут Минтранс и транспортные отделы администраций Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике проверят техническое состояние пассажирского транспорта. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогу еженедельного оперативного совещания.

- Фиксируется рост жалоб граждан на неудовлетворительное состояние общественного пассажирского транспорта в Республике, в частности в Макеевке (по маршрутам 1 и 20), Донецке (по маршруту 77), а также по межрегиональному маршруту «Донецк – Ростов-на-Дону». Поручил министерству транспорта, администрациям городов и районов организовать работу по проведению проверки технического состояния пассажирского транспорта и в случае выявления неисправностей принять соответствующие меры, - рассказал он.

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ

Также во время совещания были обсуждены вопросы, связанные с восстановлением и исполнительской дисциплиной. Денис Пушилин обратил внимание на то, что заметно сократилось количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора и скопление бродячих собак в общественных местах.

Ранее глава региона отмечал рост цен.

- Люди жалуются на недостаточный контроль за их ростом. Поручил Правительству активизировать работу Штаба по контролю над ценами, подключиться к этому вопросу главам администраций. Также необходимо придать импульс работе «Народного контроля», рейды которого освещаются в прессе. Нужно смело предавать огласке все выявленные нарушения и указывать недобросовестных торговцев, - подчеркнул руководитель Республики.

Кроме того, Денис Пушилин поручил министру здравоохранения провести проверку цен в аптеках. Глава ДНР сообщал, что поступают жалобы на завышение цен в аптеках, особенно больничных.

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