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Общество3 июля 2023 17:00

Денис Пушилин поручил провести проверки технического состояния пассажирского транспорта

На оперативном совещании Глава ДНР сказал, что жители стали чаще жаловаться на неудовлетворительное состояние автобусов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Проверки проведут Минтранс и транспортные отделы администраций

Проверки проведут Минтранс и транспортные отделы администраций

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике проверят техническое состояние пассажирского транспорта. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогу еженедельного оперативного совещания.

- Фиксируется рост жалоб граждан на неудовлетворительное состояние общественного пассажирского транспорта в Республике, в частности в Макеевке (по маршрутам 1 и 20), Донецке (по маршруту 77), а также по межрегиональному маршруту «Донецк – Ростов-на-Дону». Поручил министерству транспорта, администрациям городов и районов организовать работу по проведению проверки технического состояния пассажирского транспорта и в случае выявления неисправностей принять соответствующие меры, - рассказал он.

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ

Также во время совещания были обсуждены вопросы, связанные с восстановлением и исполнительской дисциплиной. Денис Пушилин обратил внимание на то, что заметно сократилось количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора и скопление бродячих собак в общественных местах.

Ранее глава региона отмечал рост цен.

- Люди жалуются на недостаточный контроль за их ростом. Поручил Правительству активизировать работу Штаба по контролю над ценами, подключиться к этому вопросу главам администраций. Также необходимо придать импульс работе «Народного контроля», рейды которого освещаются в прессе. Нужно смело предавать огласке все выявленные нарушения и указывать недобросовестных торговцев, - подчеркнул руководитель Республики.

Кроме того, Денис Пушилин поручил министру здравоохранения провести проверку цен в аптеках. Глава ДНР сообщал, что поступают жалобы на завышение цен в аптеках, особенно больничных.

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