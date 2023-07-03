«Не словом, а делом показали, что верность, честь и долг – главные качества настоящего защитника России»: Глава ДНР поздравил бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» с девятилетием со дня создания

Ахра Авидзба. Фото: скриншот с видео в телеграм-канале Дениса Пушилина

Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» за девять лет показали не словом, а делом, что верность, честь и долг - главные качества настоящего защитника России, заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Сегодня годовщину создания отмечает легендарное подразделение - интернациональная бригада «Пятнашка». За девять лет эти сильные духом, отважные бойцы из разных стран показали не словом, а делом, что верность, честь и долг - главные качества настоящего защитника России, - рассказал руководитель Республики в своем телеграм-канале.

ГОРДОСТЬ ЗА КАЖДОГО БОЙЦА

Денис Пушилин подчеркнул, что на счету «Пятнашки» множество героических свершений на линии боестолкновения. Он также отметил, что гордится каждым бойцом бригады и желает им скорейшей Победы.

Боевой путь интернациональной бригады «Пятнашка» начался 2014 году. Летом того года после начала вооруженного конфликта в Донбасс приехал уроженец Краснодарского края Ахра Авидзба, который собрал около пятнадцати добровольцев. Подразделение назвали «Пятнашкой» сами ополченцы по числу бойцов в нем. С началом СВО оно уже являлось отдельной тактической бригадой специального назначения, подчиненной МВД ДНР.

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