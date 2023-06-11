Донецкий молодежный театр завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля в Крыму

ДРАМТ завоевал высшую награду на фестивале в Крыму. Фото: Донецкий РАМТ

Донецкий республиканский академический молодежный театр принял участие во Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Сказочное королевство» в городе Севастополь Республики Крым. Артисты из Донбасса представили зрителям спектакль-буффонаду «Айболит» по мотивам одноименной сказки Корнея Чуковского в постановке Максима Ждановича.

ДРАМТ завоевал высшую награду на фестивале в Крыму. Фото: Донецкий РАМТ

- За семь дней зрители и жюри посмотрели 21 спектакль и определили победителей в 22-х королевских номинациях, - рассказывают в Донецком РАМТе. - Спектакль о добром докторе Айболите, представленный ДРАМТом, покорил сердца севастопольцев и гостей «Сказочного королевства» и был удостоен высшей награды – Гран-при.

ДРАМТ завоевал высшую награду на фестивале в Крыму. Фото: Донецкий РАМТ

Директор фестиваля Андрей Маймусов признался, что рассказать хочется о каждом спектакле, потому что все работы были красивы и оригинальны.

- Но экспертный совет смог сделать свой выбор, присудив Гран-При удивительной постановке Донецкого республиканского молодёжного театра «Айболит». В ней трогательно и остро прозвучала мысль о необходимости сохранять детство, защищать его, - отметил Маймусов.

ДРАМТ завоевал высшую награду на фестивале в Крыму. Фото: Донецкий РАМТ

Напомним, что ранее Донецкий республиканский академический театр кукол вернулся с «Больших гастролей». Артисты выступили в девяти городах: Рязани, Владимире, Муроме, Иванове, Кинешме, Костроме, Константиновском, Ярославле, Переславль-Залесском.

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