«Наш театр уже на слуху»: Донецкий театр кукол завершил очередные «Большие гастроли» по городам РФ

Донецкий театр кукол выступил в девяти городах страны. Фото: Донецкий театр кукол

Донецкий республиканский академический театр кукол вернулся с «Больших гастролей». Артисты выступили в девяти городах: Рязани, Владимире, Муроме, Иванове, Кинешме, Костроме, Константиновском, Ярославле, Переславль-Залесском.

- Это не первые Большие гастроли и наш театр уже на слуху. Поэтому ответственность за подбор репертуара, работу артистов и всей выезжающей команды увеличивается, - рассказывает «Комсомольской правде» генеральный директор-художественный руководитель Донецкого театра кукол Ольга Арутинова. - Думаю, что и в этот раз нам удалось удивить зрителя и не просто закрепить сложившееся о нас мнение, но и с хорошей стороны открыться для более старшего зрителя, ведь спектакль для взрослой аудитории мы представили на гастролях впервые.

Ольга Арутинова. Фото: Донецкий театр кукол

Донецкий театр кукол постарался подобрать репертуар для гастролей таким образом, чтобы охватить максимально широкую зрительскую аудиторию, разных возрастных категорий.

Донецкий театр кукол выступил в девяти городах страны. Фото: Донецкий театр кукол

Донецкий театр кукол выступил в девяти городах страны. Фото: Донецкий театр кукол

Донецкий театр кукол выступил в девяти городах страны. Фото: Донецкий театр кукол

Например, «Большая мечта маленького Ослика» режиссера Романа Мишина. Этот спектакль учит зрителей, не только детей, но и их родителей, осознавать свои ошибки и прислушиваться к своим родным и близким, дабы не терять одну из самых важных человеческих ценностей – семью. А в спектакле «Вторая смерть Жанны Д`Арк» режиссера Вадима Гадитулина поднимаются значимые вопросы для современного зрителя, важнейший из которых – вопрос выбора, звучит наиболее громко.

- Спектакль «Вторая смерть Жанны Д`Арк» привлекателен, прежде всего, для подростков и взрослых, потому что очень злободневный, а главное – заставляет серьезно задуматься, - говорит «Комсомолке» артист-кукловод, исполнитель главной роли спектакля Татьяна Чалая. - Кукла Жанны олицетворяет собой чистый белый лист, на котором Бог напишет свою историю после того, как она пройдет все Его испытания, а платье героини испачкано недостойными поступками. Спасибо за возможность познакомить зрителя с нашим премьерным спектаклем.

Татьяна Чалая. Фото: Донецкий театр кукол

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