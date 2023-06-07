В Донецке планируют создать Музей истории Донбасса с 2014 года

Место для будущего музея уже выбрали. Фото: Пушилин/ТГ

Исполняющий обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики выступил с предложением создать музей истории Республики с 2014 года. Об этом Михаил Желтяков рассказал Донецкому агентству новостей.

— Нам надо открывать музей об истории нашей Республики. Чтобы люди понимали, во имя чего мы начали борьбу, когда в 2014 году начали бомбить Славянск. Я уже приблизительно знаю, где он будет, строить ничего даже не надо. Он будет находится в Донецке, — подчеркнул глава Минкульутры.

Напомним, что ранее власти региона приняли решение создать музей трудовой доблести Донбасса. Экспонаты для него могут просить и жители Республики. Первый зал музея отроется в Макеевке в сентябре. Начало работы выставки планируют приурочить ко Дню освобождения Донбасса.

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