Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

Работы художников из Донецкой и Луганской Народных Республик представлены на выставке «Пишем Будущее». Она открылась в Ростове-на-Дону в преддверии Дня России. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

А свое название выставка получила в честь первого проекта платформы, который был создан специально для жителей новых субъектов Российской Федерации – «Пишем Будущее» (участниками проекта стали более десяти тысяч жителей).

- Уверен, что демонстрация достижений наших сограждан из новых регионов – это дополнительный вклад в снятие каких-либо барьеров и границ, установление новых культурных связей, рост и развитие для всех участников процесса, – отмтеил Первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

Всего на выставке представлено более 40 картин, которые написаны в различных стилях и жанрах живописи художниками из Донецкой и Луганской Народных Республик.

На выставке можно увидеть работы как заслуженных живописцев, художников, имеющих всероссийскую известность, так и молодых мастеров.

- Для Центра современной культуры «Степь» большая честь выступить в качестве соорганизатора этой выставки и принимать в нашем пространстве работы художников Донбасса, многие из которых широкая аудитория увидит впервые. В них чувствуется ход времени, эмоциональность, любовь к жизни и окружающему миру, – говорит директор Центра современной культуры «Степь» Милана Гогорян.

Выставка будет работать на протяжении месяца.

Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

Выставка картин художников из Донбасса «Пишем Будущее» открылась в Ростове-на-Дону. Фото: Россия - страна возможностей

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