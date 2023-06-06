Специалисты из Подмосковья завершают в Мариуполе восстановление школы для 960 учеников

Восстановление школы - на финишной прямой. Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мариуполе в микрорайоне Восточный продолжается восстановление средней общеобразовательной школы №68, которая в ходе боевых действий получила многочисленные конструктивные повреждения. Работами под руководством публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» занимается подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонд капитального ремонта.

- Восстановлено 18 плит перекрытий, приведен в надлежащее состояние конструктив здания, полностью заменены все внутренние инженерные коммуникации, восстановлены кровля и стеновые панели, проведена внутренняя отделка помещений, - рассказали о проведенных работах в министерстве ЖКХ Московской области.

Восстановление школы - на финишной прямой. Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Восстановление школы - на финишной прямой. Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты уже вышли на финишную прямую. Сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории и оснащению школы всем необходимым.

- Школа рассчитана на 960 мест, - отметили в ведомстве. - 1 сентября школьники Восточного микрорайона пойдут в абсолютно новую и современную школу.

Восстановление школы - на финишной прямой. Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Тем временем публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливает памятник морякам-освободителям в Приморском парке Мариуполя. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Идет восстановление памятника морякам-освободителям в Приморском парке. Фото: ППК «Единый заказчик»

- В настоящее время осуществляется пескоструйная обработка металлических поверхностей памятника, после чего специалисты приступят к ремонту имеющихся выбоин и трещин, а также последующей покраске. Помимо этого, будет обновлен монолитный постамент памятника и площадка вокруг него, - сообщили в «Едином заказчике».

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