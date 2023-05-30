В Мариуполе благоустраивают городской пирс. Фото: Телеграм мэра Олега Моргуна

В Мариуполе благоустраивают городской пирс к празднику выпускников «Алые паруса», который пройдет в июне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

В Мариуполе благоустраивают городской пирс. Фото: Телеграм мэра Олега Моргуна

- На городском пирсе с профильными заместителями Викторией Калачевой и Евгением Хармышевым, а также начальником управления жилищно-коммунального хозяйства ознакомились с ходом подготовки к празднику выпускников «Алые паруса». Планируем провести это мероприятие в июне на региональном уровне, - написал в телеграм мариупольский градоначальник.

В Мариуполе благоустраивают городской пирс. Фото: Телеграм мэра Олега Моргуна

По его словам, лучшее место для праздника определили по поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина и приступили к благоустройству территории.

- Сейчас погодные условия позволяют выполнить все необходимые работы, включая ремонт близлежащих объектов, которые были повреждены в ходе боевых действий. В течение двух недель на городском пирсе будет наведен идеальный порядок, и Мариуполь будет готов принимать гостей, - рассказал Олег Моргун.

В Мариуполе благоустраивают городской пирс. Фото: Телеграм мэра Олега Моргуна

«Алые паруса» - это один из главных праздников российских выпускников. Ежегодно он проходит в июне во время белых ночей в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади в центре города для школьников выступают популярные артисты, а заканчивается шоу проходом брига с алыми парусами по Неве. В празднике «Алые паруса» в Мариуполе примут участие выпускники четырех новых регионов России.

В Мариуполе благоустраивают городской пирс. Фото: Телеграм мэра Олега Моргуна

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