В празднике «Алые паруса» в Мариуполе примут участие выпускники четырех новых регионов России

Такое мероприятие в Мариуполе пройдет впервые Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выпускники Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей примут участие в празднике «Алые паруса», который пройдет в Мариуполе. Об этом по итогам еженедельного совещания с членами Правительства, главами министерств, городов и районов Республики рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Впервые в Республике на берегу Азовского моря планируется провести праздник «Алые паруса», в котором примут участие лучшие выпускники четырех новых регионов Российской Федерации, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что на совещании также рассмотрели вопросы выплат социальных пособий и пенсий, реализации ряда инфраструктурных проектов.

Напомним, что ранее о начале подготовки к празднику выпускников заявил мэр Мариуполя Олег Моргун. Градоначальник подчеркнул, что власти приморского города определили задачи по благоустройству территории порта и решили, где будет находиться сцена.

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