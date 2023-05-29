В ДНР ускорили процесс рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное украинскими обстрелами жилье

Украинские националисты не прекращают обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике ускорили процесс рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное в результате обстрелов ВСУ жилье, сообщил Глава Республики Денис Пушилин по итогам совещания с Правительством, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.

По словам руководителя Республики, из более чем 48 тысяч заявлений, поступивших от жителей, рассмотрены более 90 процентов.

- Появилась положительная динамика в показателях рассмотрения заявлений от пострадавших. В комиссию поступило более 48 тысяч обращений, рассмотрено около 45 тысяч, - сообщил Глава ДНР, добавив, что выплаты были одобрены почти в 34 тысячах случаев.

Отметим, что ранее Денис Пушилин указал на необходимость ускорения процесса выдачи компенсаций за поврежденное жилье. В последнее время наблюдалась отрицательная динамика между поступившими и рассмотренными заявлениями от пострадавших жителей.

«КП» сообщала, что в Республике свыше трех тысяч частных домов восстановят уже в 2023 году. По данным регионального Минстроя, с начала этого года ремонтные работы завершены на 929 объектах. Восстановительные работы идут в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Новоазовском, Тельмановском и Волновахском районах.

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