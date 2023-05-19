Более трех тысяч частных домов восстановят в ДНР в 2023 году

Восстановительные работы идут в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Новоазовском, Тельмановском и Волновахском районах. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике больше трех тысяч частных домов восстановят уже в 2023 году. Об этом сегодня сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОКОЛО 700 ЧЕЛОВЕК

Он также добавил, что с начала этого года ремонтные работы завершены на 929 объектах. Восстановительные работы идут в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Волновахе, Мариуполе, Новоазовском, Тельмановском и Волновахском районах.

- К ремонту поврежденных объектов привлечены около 700 человек. В восстановлении поврежденного жилья принимают участие как квалифицированные специалисты, так и разнорабочие, привлеченные из Центра занятости населения, - уточнил Максим Жуковский.

ВСЕГО С ФЕВРАЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ

При этом, по данным Минстроя ДНР, в Мариуполе с 2022 до 2023 годы отремонтированы более 800 жилых строений, столько же объектов за это время восстановлено в Новоазовском и Волновахском районах Республики. Всего в ДНР с февраля 2022 года по май 2023 года отремонтировано 15 643 жилых строений.

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