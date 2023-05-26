С самого утра на счетных участках было многолюдно. Фото: ДРО «ЕР»

Очный этап предварительного голосования «Единой России» стартовал в ДНР. По всей Республике открылись счетные участки, на которых жители могут проголосовать на праймериз «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой региональной организации «Единой России».

- По всей Республике открылись счетные участки предварительного голосования «Единой России». С самого утра на них было многолюдно, избиратели хотели выразить поддержку кандидатам, которые могут участвовать в осенних выборах, - говорится в сообщении.

С самого утра на счетных участках было многолюдно. Фото: ДРО «ЕР»

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября жители ДНР будут выбирать новый состав Народного Совета и представительные органы местного самоуправления.

Предварительное голосование «Единой России» продлится с 26 по 28 мая. Счетные участки работают с 8:00 до 18:00. Адреса участков можно узнать, позвонив по номеру телефона горячей линии 45-0-45.

Предварительное голосование удобно для избирателей. В этом убеждена Татьяна Гунько. Она считает, что это оптимальная политическая модель – люди сами составляют списки кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия».

- Как избиратель, я могу свободно отдать голос за понравившихся мне представителей «Единой России». Это значит, что по итогам голосования кандидатами в депутаты от Партии станут те, кого люди знают и кому доверяют, - говорит Татьяна.

С самого утра на счетных участках было многолюдно. Фото: ДРО «ЕР»

Голосование проходит в рейтинговой форме. Вы можете проголосовать не только за одного кандидата, а за нескольких, вплоть до максимального количества участников списка.

Проголосовать может каждый житель Республики, которому исполнилось 18 лет. Голосуют жители всех муниципальных и городских округов.

- «Единая Россия» приняла решение, что жители новых регионов смогут принять участие в предварительном голосовании, предъявив один из документов: паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина ДНР, паспорт гражданина ЛНР, паспорт гражданина Украины, удостоверение личности офицера, военный билет солдата, военный билет офицера запаса, адресную справку миграционной службы, иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом, - разъяснили в ДРО «ЕР».

Список участников праймериз в ДНР размещен на сайте предварительного голосования «ЕР».

Голосование проходит во всех городах ДНР. Фото: ДРО «ЕР»

Также в Республике четверг началось выездное голосование. Комиссии счетных участков выехали в отдаленные территории, чтобы избиратели смогли проголосовать рядом с домом.

Проголосовать можно и в электронном виде на сайте предварительного голосования «ЕР» - для тех, кто до 26 мая зарегистрировался на этом сайте. Электронное голосование началось в понедельник, 22 мая. За три дня в ДНР проголосовало более 47 тысяч жителей.

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