Полностью восстановить Центральную больницу Волновахи в ДНР планируют до конца 2023 года

В Волновахе восстанавливают Центральную районную больницу. Фото: ППК «Единый заказчик»

Центральная районная больница Волновахи получила серьезные повреждения в ходе боевых действий в 2022 году. За ее восстановление взялась публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В апреле-месяце специалисты завершили работы в трехэтажном корпусе медицинского учреждения.

- Провели комплексную замену всех инженерных систем, включая водоснабжение, отопление и вентиляцию с обеззараживанием воздуха, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе «Единого заказчика». - Также были установлены новые кровельные и оконные конструкции, новые двери, утеплены полы и стены. Снаружи и внутри здания были проведены масштабные отделочные работы.

В Волновахе восстанавливают Центральную районную больницу. Фото: ППК «Единый заказчик»

На сегодняшний день во втором корпусе медучреждения уже завершен монтаж новой кровли, фасадов и окон, а также выполнили работы по усилению фундаментного основания здания.

- Общая площадь восстанавливаемого здания превышает 4000 квадратных метров, - говорят в «Едином заказчике». - Внутри строители усиливают несущие стены, монтируют новые перекрытия и меняют инженерные коммуникации. Вместимость второго корпуса больницы составляет более 90 койко-мест.

В компании отметили, что одновременно идут восстановительные работы в неврологическом и лечебном корпусах

- Завершить все ремонтные работы и открыть восстанавливаемые объекты Центральной районной больницы для пациентов планируется до конца года, - подчеркнули в публично-правовой компании.

В Волновахе восстанавливают Центральную районную больницу. Фото: ППК «Единый заказчик»

Ранее силами «Единого заказчика» в Волновахе уже были восстановлены здания фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории № 1.

Тем временем специалисты компании продолжают активные ремонтно-восстановительные работы в Мариуполе в более чем 1500 многоквартирных жилых домах, в том числе в более 70 домах исторического центра города.

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