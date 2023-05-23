«Единый заказчик» восстанавливает в Мариуполе больше 6 миллионов квадратных метров жилья

В Мариуполе продолжается восстановление жилья. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» уже завершили восстановительные работы в более 150 многоквартирных жилых домах общей площадью 525 тысяч квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе компании.

- Во всех восстановленных домах специалистами «Единого заказчика» и подрядных организаций были заменены окна, двери и системы отопления, - рассказывают в «Едином заказчике». - Где это было необходимо – строители отремонтировали поврежденные несущие конструкции, инженерные системы и кровлю. В местах общего пользования также проведен ремонт.

В компании отметили, что на сегодняшний день «Единый заказчик» продолжает активные ремонтно-восстановительные работы в более чем 1500 многоквартирных жилых домах Мариуполя, в том числе в более 70 домах исторического центра города.

- Общая площадь всех восстанавливаемых компанией в городе жилых объектов превышает шесть миллионов квадратных метров, - подчеркнули в компании. - Работы по восстановлению города ведутся при координации Минстроя РФ в соответствии с мастер-планом развития Мариуполя. Для осуществления ремонтно-восстановительных работ в городе «Единым заказчиком» и подрядными организациями мобилизовано более 23 тысяч строителей из ДНР, других регионов России и стран СНГ.

Напомним, что в течение отопительного периода 2022-2023 годов специалистами «Единого заказчика» был закрыт тепловой контур в более чем 1400 многоквартирных домах Мариуполя.

- Первоначальный план предусматривал восстановление теплового контура в 400 домах к 31 декабря 2022 года. По факту, к Новому году специалисты восстановили тепло почти в 1200 жилых домах, - сказали в пресс-службе компании.

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