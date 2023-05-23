11-летний ребенок пострадал в ДТП в Дебальцево 23 мая

Полицейские по факту ДТП проводят проверку Фото: Олег Укладов

23 мая в Дебальцево 11-летний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

ШКОЛЬНИКА В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

- На пересечении улиц Красная и Заводская 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2113» совершил наезд на школьника, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП ребенок в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу, - говорится в сообщении главка.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку, по окончанию которой будет принято законное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей автомобилей быть крайне внимательными при проезде остановок общественного транспорта и перекрестков, а также в зонах действия знаков «Дети» и «Пешеходный переход».

ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И ДЕВЯТЬ - ТРАВМИРОВАНЫ НА ВЫХОДНЫХ

За выходные дни 20 и 21 мая на дорогах Республики совершено восемь ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека погибли и девять - травмированы. Зарегистрировано пятнадцать аварий без пострадавших, в них повреждены машины.

Тем временем, сотрудники ГАИ зафиксировали более двести пятидесяти нарушений правил дорожного движения, в том числе выявили и отстранили от управления авто восемнадцать водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей неукоснительно соблюдать ПДД и напоминает, что превышение безопасной скорости и выезд на полосу встречного движения являются основными причинами аварий с тяжкими последствиями. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и интервал, с особым вниманием проезжать перекрестки и пешеходные переходы, строго соблюдать правила при маневрировании, а также в обязательном порядке использовать ремни безопасности.

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