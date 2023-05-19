Актеры Донецкой муздрамы Владимир Швец и Мария Марченко стали обладателями двух премий на театральном фестивале в Тамбове

Владимир Швец и Мария Марченко. Фото: Донецкий драмтеатр

Актеры Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна Владимир Швец и Мария Марченко стали обладателями двух премий на театральном фестивале в Тамбове.

ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ В «СТРАСТЯХ ПО ТОРЧАЛОВУ»

- Исполнители главных ролей в неКомедии «Страсти по Торчалову» стали победителями в двух престижных номинациях. Народный артист ДНР Владимир Швец стал лауреатом премии имени Н.Х. Рыбакова «Актер России», а заслуженная артистка ДНР Мария Марченко - лауреат премии имени Г.Р. Державина «За сохранение традиций русской театральной школы», - сообщили в театре.

Коллектив музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна сердечно поздравляет коллег с очередными профессиональными победами. Желают им новых творческих открытий и достижений.

Отметим, что награждение состоялось в Тамбовском драмтеатре на торжественном закрытии фестиваля.

«Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

ФЕСТИВАЛЬ НЕОБЫЧЕН ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОССИИ

«КП» сообщала, что Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр на Тамбовском фестивале открывал конкурсную программу спектаклем «Страсти по Торчалову».

Театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова – это территория профессионального общения актеров, режиссеров, критиков и руководителей театров. Помимо показов и их обсуждений, в его рамках проводится множество значимых мероприятий – творческие встречи и вечера, театральные гостиные и др.

Фестиваль имени Н.Х. Рыбакова необычен для театральной России. Его уникальность в том, что он актерский, и члены жюри в первую очередь оценивают игру артиста, его самобытность.

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