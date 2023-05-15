Донецкий драмтеатр открыл Тамбовский фестиваль спектаклем «Страсти по Торчалову»

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна на Тамбовском фестивале открыл конкурсную программу спектаклем «Страсти по Торчалову».

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

Театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова – это территория профессионального общения актеров, режиссеров, критиков и руководителей театров. Помимо показов и их обсуждений, в его рамках проводится множество значимых мероприятий – творческие встречи и вечера, театральные гостиные и др. Донецкому театру выпала честь открыть конкурсную программу и представить одну из лучших своих постановок.

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

- Тамбовская публика в последнее время стала для нас родной. Артистов из Донецка здесь встречают, как своих, а долгое и плодотворное сотрудничество с Тамбовским театром только крепнет. Хочу отметить, что это уже не первый фестиваль, в котором мы представлены в качестве российского театра. Это большая гордость и ответственность открыть конкурсную программу! - рассказала генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

Фестиваль имени Н.Х. Рыбакова необычен для театральной России. Его уникальность в том, что он актерский, и члены жюри в первую очередь оценивают игру артиста, его самобытность. На почетное звание «Актриса России» выдвинута заслуженная артистка ДНР Мария Марченко – исполнительница роли Лизы в спектакле «Страсти по Торчалову».

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

- Спектакль строится не на одном актере, а на коллективе. Успешность постановки зависит от партнерства и взаимопонимания на сцене, от уровня всех артистов на сценической площадке. И потому любая победа - это заслуга каждого участника спектакля, - отметила заслуженная артистка ДНР Мария Марченко.

XVI межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова, посвященный 200-летию великого русского драматурга А.Н. Островского, проходит с 11 по 19 мая 2023 года. В последний день состоится торжественная часть, где будут объявлены победители в своих номинациях.

Спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

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