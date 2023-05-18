Военнослужащие из Донбасса будут проходить лечение в Подмосковном реабилитационном центре «Ясенки»

Член Центрального штаба Народного фронта Ирина Куксенкова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Московской области в ближайшее время при поддержке Подмосковья начнет принимать на лечение военнослужащих из ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

СТАВЯТ НА НОГИ

Сообщается, что «Ясенки» посетили представители службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта во главе с членом Центрального штаба Народного фронта Ириной Куксенковой по приглашению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Центр специализируется на восстановлении раненых с повреждениями конечностей, позвоночника и опорно-двигательного аппарата. На сегодня здесь уже проходят реабилитацию девять ветеранов, в том числе участники СВО из Московской области, получившие ранения в ходе спецоперации.

- Основной упор здесь на «спинальников» - много аппаратов для восстановления ходьбы. Как признавались сами ребята, это очень действенно. Для тех защитников, которые пока в процессе восстановления и живут на коляске, есть специальная адаптационная комната и кухня - учат как обслуживать себя в быту. А после некоторых ранений и вовсе приходится привычные навыки осваивать заново, даже как выключать свет и запирать замок. Для этого тут есть специальные тренажеры для развития мелкой моторики. Подобное я видела в Израиле, когда мы изучали их опыт сопровождения ветеранов, - отметила Ирина Куксенкова.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ИЗРАИЛЕ

По ее словам, в этом центре условия реабилитации ничуть не уступают израильским. В учреждении работают неврологи, психологи, психиатры, которые комплексно занимаются психологическим восстановлением военных. Ежегодно плановую помощь там получают около двух тысяч человек. В ближайшее время служба сопровождения ветеранов, которую курирует Куксенкова, займется организацией на этой базе реабилитации раненых бойцов из ДНР и ЛНР на постоянной основе.

Общероссийский народный фронт - общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект «Все для победы!» объявлен в июне 2022 года. Народный фронт к годовщине проекта «Все для победы!» намерен собрать средства для более 50 воинских подразделений. Менее чем за год в рамках проекта собрано свыше 6 миллиардов рублей.

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