«Народный фронт» передал в ДНР пять внедорожников военнослужащим «Каскада»

Машины повышенной проходимости загружены всем необходимым для быта на фронте. Фото: Администрация Главы ДНР

10 мая временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с руководителем исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаилом Кузнецовым и руководителем регионального исполкома движения Сергеем Самохиным передали военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» внедорожники «Нива».

«РАБОТАЕТ ФРОНТ, РАБОТАЕТ И «НАРОДНЫЙ ФРОНТ»»

Пять машин повышенной проходимости загружены всем необходимым для быта на фронте, санитарными рюкзаками и многим другим.

Глава ДНР передал военнослужащим «Каскада» ключи от внедорожников «Нива». Фото: Администрация Главы ДНР

- Работает фронт, работает и «Народный фронт». На самом деле машины нужны, машины сейчас тоже, к сожалению, расходный материал, - отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что автомобили отечественного производства легко ремонтировать в полевых условиях, а их проходимость на высоком уровне.

- Они точно пригодятся ребятам на тех позициях, где находится «Каскад», - сказал Денис Пушилин.

«ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ ОТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СВО»

Сергей Самохин в свою очередь отметил, что транспорт приобретен на средства, собранные к 9 Мая в рамках проекта «Все для Победы!».

- Вам огромный привет от всех людей, которые участвовали в сборах, от всех людей, которые проявляют яркую позицию, активно поддерживают специальную военную операцию и помогают вам на фронте, - обратился к бойцам общественник.

Машины повышенной проходимости загружены всем необходимым для быта на фронте. Фото: Администрация Главы ДНР

Общероссийский народный фронт - общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект «Все для победы!» объявлен в июне 2022 года. Народный фронт к годовщине проекта «Все для победы!» намерен собрать средства для более 50 воинских подразделений. Менее чем за год в рамках проекта собрано свыше 6 миллиардов рублей.