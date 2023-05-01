Также глава региона наградил бойцов знаком отличия ДНР «Георгиевский крест» IV степени и медалью «За освобождение Мариуполя». Фото: Администрация Главы ДНР

1 мая временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил около 100 военнослужащих оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» за личное мужество и героизм, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики.

По словам врио Главы ДНР, подвиги ОБТФ «Каскад» при освобождении Мариуполя навсегда вписаны в русскую историю.

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

«НАША ЗАДАЧА – ОСВОБОДИТЬ ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ»

- Для меня большая честь сегодня вручить награды Донецкой Народной Республики. Те подвиги, те поступки, которые совершаются в рамках освобождения наших населенных пунктов бойцами ОБТФ «Каскад», заслуживают уважения.

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

За вашими плечами череда освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики, особое место занимает, конечно же, Мариуполь, и мы продолжаем вручать награды именно за освобождение Мариуполя. Это то, что навсегда вписано в нашу славную русскую историю нашего русского Донбасса.

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

Уважаемые друзья, наша задача – освободить Донецкую Народную Республику, наша задача – защитить интересы России. Никому в мире не нужна сильная, суверенная Россия – она нужна нам. Наша задача еще и передать нашу Родину потомкам – ровно так, как предки передали Родину в свое время нам, – отметил Денис Пушилин.

«ВЫ НУЖНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВЫ НУЖНЫ РОССИИ»

- Мы обязаны победить. Потому что только победители пишут историю, – заявил лидер Республики. – Мы не можем допустить, чтобы смерть наших боевых товарищей была напрасной. Поэтому будем двигаться только к победе, по-другому быть не может.

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин вручил награды бойцам оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Фото: Администрация Главы ДНР

Я еще раз хочу искренне вас поблагодарить от лица жителей Донецкой Народной Республики за то, что вы делаете, и убедительно настаиваю дойти всем до победы живыми, целыми и невидимыми. Вы нужны Донецкой Народной Республики, вы нужны России».

Указом Президента Российской Федерации военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» были представлены к высоким наградам Российской Федерации: ордену Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова. Также глава региона наградил бойцов знаком отличия Донецкой Народной Республики «Георгиевский крест» IV степени и медалью «За освобождение Мариуполя».

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