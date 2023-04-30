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Политика30 апреля 2023 19:00

Денис Пушилин под Авдеевкой вручил нашим военнослужащим Золотые Звезды Героев ДНР

Врио Глава ДНР постил позиции русских бойцов на Авдеевском направлении
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

30 апреля врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с командиром 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Российской Федерации Сергеем Примаковым посетили передовые позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении.

- Застали наших ребят в укреплениях, оставленных противником. Обсудили, как развивается ситуация: наши подразделения продвигаются, насколько это возможно, - рассказал руководитель Республики.

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР

Также Пушилин сообщил, что боец с позывным Морпех, воюющий с 2014 года, отметил помощь, которая идет со всех регионов России, хотя централизованно снабжение налажено. Но очень важна душевность, с которой люди, особенно дети, передают письма на передовую.

Глава ДНР вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

- Единственное, чего хотелось бы иметь больше на передовой, – это БПЛА. Привезли ребятам и в этот раз, да и в целом работаем над тем, чтобы беспилотников было достаточно: они и жизни наших ребят спасают, и способствуют более эффективному уничтожению противника, - отметил Денис Пушилин.

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР

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