Денис Пушилин под Авдеевкой вручил нашим военнослужащим Золотые Звезды Героев ДНР

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

30 апреля врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с командиром 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Российской Федерации Сергеем Примаковым посетили передовые позиции 114-й бригады на Авдеевском направлении.

- Застали наших ребят в укреплениях, оставленных противником. Обсудили, как развивается ситуация: наши подразделения продвигаются, насколько это возможно, - рассказал руководитель Республики.

Руководитель Республики вручил Золотые Звезды Героев ДНР

Также Пушилин сообщил, что боец с позывным Морпех, воюющий с 2014 года, отметил помощь, которая идет со всех регионов России, хотя централизованно снабжение налажено. Но очень важна душевность, с которой люди, особенно дети, передают письма на передовую.

Глава ДНР вручил Золотые Звезды Героев ДНР Илье Емельянову (Малому) Александру Борцову, Андрею Гниденко, Игорю Истратию. Также передал награду и супруге Сергея Крамаренко, которому звание Героя Донецкой Народной Республики присвоено посмертно.

- Единственное, чего хотелось бы иметь больше на передовой, – это БПЛА. Привезли ребятам и в этот раз, да и в целом работаем над тем, чтобы беспилотников было достаточно: они и жизни наших ребят спасают, и способствуют более эффективному уничтожению противника, - отметил Денис Пушилин.