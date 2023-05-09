9 мая на Саур-Могиле жители желали друг другу мира

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» всегда был для жителей Донбасса особым символом героизма, что во время Великой Отечественной, что во времена 2014 года, однако в этом году от большого количества памятных мероприятий пришлось отказаться. Не смотря на это, в день Великой Победы на вершину обновленного комплекса поднялось не мало неравнодушных жителей республики. Цветы к мемориалу и могилам погибших воинов люди несли не менее масштабно, чем в прошлые годы. Некоторые приехали почтить предков тех времен, а некоторые, своих друзей, знакомых и сослуживцев, которые сложили головы уже во время боев 2014 года.

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я училась в школе еще во времена Украины и тогда нам мало рассказывали про Саур-Могилу, про мемориал, про подвиги наших предков, которые пали, освобождая Донбасс, после 2014 года все изменилось и меня настолько тронула история одного бойца батальона «Восток» с позывным «Медведь», который похоронен на вершине кургана, что я углубилась в историю и написала научную работу, где описала детали его жизни и подвигов , - делится своими воспоминаниями макеевчанка Екатерина.

По ее словам, очень важно, что мемориал был обновлен именно с учетом событий 2014 года, поскольку те события мало где описаны и не предавались долгое время широкой огласке.

Многие приезжают с семьями, с детьми, с друзьями, ведь 9 мая - особый день для всей России.

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам ветеранов Луганского отделения Донского казачества, которые так же участвовали в боях за Саур-Могилу в июле-августе 2014, предстоит выполнить множество поисковых работ, ведь земля вокруг кургана усеяна останками бойцов обеих войн.

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Работы тут не паханое поле, некоторые мои братья, казаки, которые сражались тут до сих пор числятся пропавшими без вести, их просто не нашли и только из моего подразделения таких семь человек, а сколько из других можете себе представить? А бойцов Красной Армии? Очень много, тут вся земля на костях людей, погибших за ее освобождение, это особое место, по своему сакральное, - говорит ветеран казачества с позывным «Ирбис».

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Посетители мемориала, в свою очередь, сохраняют бодрость духа и верят в то, что победа в любом случае наступит и все неравнодушные смогут собраться на обновленном мемориале, где никто не будет забыт и ничто не будет упущено.

Посещение Саур-Могилы 9 мая 2023 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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