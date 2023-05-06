Следком России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам Забродскому и Наеву

Представители высшего командования ВСУ стали фигурантами дел за преступления против мира и безопасности человечества Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе бывшим командующим силами «АТО» Михаилу Забродскому и «ООС» Сергею Наеву. Об этом сообщил председатель Следкома Александр Бастрыкин.

- Недавно заочные обвинения также предъявлены бывшему командующему силами «антитеррористической операции» на востоке Украины Михаилу Забродскому, занимавшему данный пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, а также бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву, сменившему Забродского в апреле 2018 года, - отметил он в беседе с РИА Новости.

Глава СК РФ также уточнил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, включая представителей высшего командования ВСУ, а также командиров воинских подразделений украинской армии.

У следствия имеются на руках подтверждающие документы и показания свидетелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, ранее Следком России заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в координации обстрелов Донбасса в 2014 году. Помимо бывших чиновников обвинения также выдвинуты командиру 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлу Федосенко. У следствия имеются на руках подтверждающие документы и показания свидетелей. В частности, материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР.

Также за обстрелы Донбасса, повлекшие гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение было предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 по 2019 год. В результате преступных действий обвиняемого погибли и пострадали полторы тысячи мирных людей.

Известно также, что были раскрыты новые детали преступлений боевиков из полка «Азов»*. Так, следователям стало известно, что в марте 2022 года военнослужащие нацбатальона Слободянюк и Шафулин убили пожилых супругов, которые хотели эвакуироваться из Мариуполя.

*Запрещенная в России организация.

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