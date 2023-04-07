Следком России предъявил обвинения экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы Донбасса

За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет России предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы Донбасса, в результате которых погибли и были ранены мирные люди, а инфраструктура региона получила множественные разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

- За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 по 2019 год, - пояснили следователи.

В Следкоме отметили, что Полтораку вменяется общее командование подразделениями украинской армии, в результате преступных действий которых погибли более 530 мирных жителей республик, ранены - более 970 человек, разрушены или повреждены 2 тысячи гражданских объектов.

В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемого.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Уважать голос народа украинское правительство отказалось»: В ЛНР вспоминают день взятия под контроль здания СБУ в Луганске

Девять лет назад жители региона дали достойный ответ антинародной политике Киева (подробнее)