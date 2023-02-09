Следком России заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в координации обстрелов Донбасса в 2014 году

Обвинения выдвинуты за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. Фото: соцсети

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и экс-главе Минобороны Украины Валерию Гелетею в координации военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году. Помимо бывших чиновников обвинения также выдвинуты командиру 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлу Федосенко. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам совещания в Донецке.

В ведомстве отметили, что обвинения были предъявлены на основании документов, показаний свидетелей и потерпевших.

- В частности, материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР, - рассказали там.

Известно также, что были раскрыты новые детали преступлений боевиков из полка «Азов»*. Так, следователям стало известно, что в марте 2022 года военнослужащие нацбатальона Слободянюк и Шафулин убили пожилых супругов, которые хотели эвакуироваться из Мариуполя.

*Запрещенная в России организация.

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