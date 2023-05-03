В Мариуполе строители завершили монолитные работы в двух новых пятиэтажках на улице Куприна

В ближайшее время специалисты приступят к монтажу кровли и окон. Фото: ППК "Единый заказчик"

На улице Куприна в Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили монолитные работы в двух новых многоквартирных домах.

- Полностью готов монолитный каркас двух пятиэтажных зданий будущих жилых домов, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе «Единого заказчика». - Строители занимаются возведением наружных стен и внутренних перегородок.

Дома планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. Фото: ППК "Единый заказчик"

Уже совсем скоро специалисты приступят к монтажу кровли и окон, а также начнут выполнять отделочные работы во внутренних помещениях.

- Общая площадь двух домов превышает 16 тысяч квадратных метров. В каждом корпусе будет по 81 квартире. Все одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут сданы с внутренней отделкой, оборудованными сантехническими узлами и электроплитами, - говорят в «Едином заказчике». - На придомовых территориях планируется организовать удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроить зоны парковки и установить современные детские площадки.

В компании отметили, что планируется завершить все работы и сдать жилье в эксплуатацию до конца 2023 года.

Напомним, что всего силами «Единого заказчика» в Мариуполе уже построено и введено в эксплуатацию более 20 многоквартирных жилых домов на улицах Иртышская, Ялтинская, Семененко и Каффайская, а также проспектах Строителей, Ленина и Шевченко.

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