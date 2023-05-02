В Мариуполе за три месяца «Единый заказчик» ввел в эксплуатацию более 67 тысяч квадратных метров жилья

В новом доме на проспекте Строителей расположено 70 комфортных квартир. Фото: «ЕЗСС»

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» в первом квартале 2023 года построила и ввела в эксплуатацию в Мариуполе 10 новых многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 67 тысяч кв. метров.

- Новые дома представляют собой современные трех-, пяти- и девятиэтажные здания с комфортными квартирами и оборудованными придомовыми территориями. Общий объем построенных домов превышает 740 квартир, – сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе добавили, что в домах на проспекте Ленина, а также улицах Иртышская и Каффайская жителям Мариуполя уже выдаются ключи от новых квартир. В многоквартирных домах на проспекте Строителей и бульваре Шевченко выдача ключей начнется в мае.

Все одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в новых домах сдаются с внутренней отделкой, оборудованы сантехническими узлами и электроплитами. На придомовых территориях организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные детские площадки. Также во всех дворах новых домов уложены газоны, высажены деревья и кустарники.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре), премьер-министр ДНР Евгений Солнцев (слева) и гендиректор «Единого заказчика» Карен Оганесян приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию новых домов. Фото: «ЕЗСС»

- В Мариуполе возводится также жилой комплекс на шесть девятиэтажных домов. В настоящее время готовность трёх из них составляет 90%. Всего после завершения строительства новоселье здесь отпразднуют 869 семей, – рассказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, который проинспектировал ход восстановления жилья.

Всего силами «Единого заказчика» в Мариуполе уже построено и введено в эксплуатацию 20 многоквартирных жилых домов общей площадью более 120 тыс. кв. метров. Строительство осуществляется поквартально в едином стиле в соответствии с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя.

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