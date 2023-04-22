Первый пошел: В Мариуполе трамвай впервые вышел на обкатку по восстановленной линии

Первые шаги городского рельсового транспорта после освобождения города Фото: Александр ИВАНОВ

16 апреля были завершены все ремонтные и пуско-наладочные работы первой восстановленной трамвайной линии Мариуполя. Город-побратим Мариуполя – Санкт-Петербург, можно сказать, подарил жителям приморской столицы ДНР возможность вновь пользоваться услугами рельсового транспорта.

Первые шаги городского рельсового транспорта после освобождения города Фото: Александр ИВАНОВ

РЕМОНТ ПРОВЕДЕН НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

За два с половиной месяца работ подрядчиками были выполнены: монтаж новой контактной сети по всей длине маршрута, укладка новых питающих фидеров, замена всех питающих силовых подстанций, замена фидерных шкафов, замена дистанции рельсового пути, поврежденной боевыми действиями, замена поврежденных опор контактной сети. Как говорят транспортные старожилы Мариуполя, связавшие свою работу с электротранспортом, ремонт контактной сети проведен на высшем уровне.

- Хочу отметить воссоздание контактной сети, все как по учебнику - с зиг-загами, байдратами и отсасывающими линиями, - говорит Денис Геркаев.

Новые опоры контактной сети по проспекту Карпова. Рядом цеха заводов им. Ильича и Азовмаш. Здесь шли ожесточенные бои Фото: Александр ИВАНОВ

Новая контактная сеть и новые жилые дома по бульвару Шевченко Фото: Александр ИВАНОВ

Новые питающие фидерные шкафы установлены вместо обветшавших шкафов 1970-х годов выпуска по всей линии трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

Врезанный кусок рельсового полотна Фото: Александр ИВАНОВ

Местными мастерами в сотрудничестве с специалистами из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга были отремонтированы 11 вагонов – из-за длительного простоя под открытым небом многие узлы и агрегаты пришли в негодность, с запчастями помогли транспортники из других регионов РФ. Всего будет восстановлено порядка 30 – 35 вагонов – половина количества, оставшегося от Украины. Остальные использовались украинскими боевиками, как баррикады и прикрытие на территории трамвайного парка – несколько недель во время освобождения города здесь находилась рембаза техники нацбатальонов.

СТРОИТЕЛИ РЕМОНТИРУЮТ ЗДАНИЕ ИЛЬИЧЕВСКОГО ДЕПО

Трамвайный парк в Мариуполе сейчас – это купленные б/у вагоны из Европы марки «Татра Т3». 35-40 летние трамваи еще смогут поработать на благо города. А в генплане развития Мариуполя предусмотрена закупка новых вагонов – соразмерно с развитием трамвайной сети и открытию новых маршрутов, ведь в этом году будут начаты ремонтные работы еще одного трамвайного направления на посёлок Мирный.

Врезанный кусок рельсового полотна Фото: Александр ИВАНОВ

Демонтированный остановочный пункт, разбитый боевыми действиями. На его месте установят новый остановочный павильон Фото: Александр ИВАНОВ

Вдоль трамвайной линии также идет капитальный ремонт автомобильной проезжей части Фото: Александр ИВАНОВ

В то же время, с выходом первых вагонов на обкатку, продолжается капитальный ремонт здания Ильичевского депо – 6 строительных бригад проводят работы в самой постройке и прилегающей территории. Специалисты выполняют замену рельс, кровли, фасада, проводки. С момента постройки здесь проводили разве что легкий косметический ремонт.

Торжественный запуск движения состоится 1 мая – к 90-летию мариупольского трамвая.

Первые шаги городского рельсового транспорта после освобождения города Фото: Александр ИВАНОВ

ВОССТАНОВЯТ 70 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Улучшается в городе и качество дорог. Мэр Мариуполя Олег Моргун проинспектировал работы на одном из участков городской дорожно-транспортной сети, где ремонтники восстанавливают полотно.

- В прошлом году в Мариуполе было восстановлено 13,4 километра дорог, объемы работ на этот год увеличиваются в разы – до декабря планируется восстановление порядка 70 километров полотна, - отметил Моргун.

Ремонтно-восстановительные работы охватывают 53 участка дорожно-транспортной сети Мариуполя. На первом этапе восстановления дорожное полотно будет заменено на 38 улицах, а второй этап включает еще 15 городских улиц. Сейчас выполняется капитальный ремонт бульвара Шевченко, улиц Куприна и Набережной, проспектов Нахимова, Карпова и Металлургов (на участке от подземного перехода до Приморского бульвара).

- Строители также заменяют бордюрные ограждения, опоры освещения и знаки дорожного движения, устанавливают новые светофоры на оживленных перекрестках, оборудуют современные остановочные павильоны и благоустраивают пешеходные зоны, - уточнил мэр.

Ранее, глава городской администрации сообщил, что Санкт-Петербург, регион-шеф города, поможет в установке современных остановочных павильонов в местах большого скопления людей.

- На трамвайном маршруте, который скоро будет запущен, планируется разместить более 40 таких павильонов, - рассказывает Олег Моргун. - А всего в Мариуполе город-побратим готов оборудовать свыше 100 остановок общественного транспорта.

Сейчас в Мариуполе функционирует общественный транспорт. Ознакомиться с расписанием движения автобусов в Мариуполе можно на сайте transport-dnr.ru.

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