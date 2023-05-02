Денис Пушилин: Восстановление трамвайного движения в Мариуполе очень символично, оно олицетворяет оживший город

В Мариуполе торжественно открыли трамвайное движение Фото: Александр ИВАНОВ

Сегодня, 2 мая, в Мариуполе торжественно открыли трамвайное движение. Первый трамвай вышел на маршрут, который соединяет исторический центр с районом, где расположен металлургический комбинат имени Ильича. Всего на маршрут вышло 13 составов. Проезд в них будет бесплатный.

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин, который находился в Мариуполе, поблагодарил лидера России за помощь.

- Спасибо Президенту Российской Федерации за решения, возрождающие Донбасс. Мы чувствуем внимание и заботу Большой Страны – огромная признательность за это от жителей Республики! – написал в своем телеграм-канале Пушилин.

В Мариуполе торжественно открыли трамвайное движение Фото: Александр ИВАНОВ

Он напомнил, что когда Мариуполь еще только освобождали и защитники Донбасса зашли, чтобы оказывать помощь населению, то ужаснулись чудовищности и масштабу разрушений, которые оставили после себя вооруженные формирования Украины.

- Застывшие на рельсах искореженные снарядами трамваи олицетворяли сам израненный город. Тогда казалось немыслимым, что трамвайное движение так быстро восстановится. Питерцы, как побратимы жителей Мариуполя, пообещали запустить трамвай и выполнили обещание к 90-летию трамвайного движения в городе, - отметил руководитель Республики.

Он рассказал, что вместе с ним по первому восстановленному маршруту проехали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

- Восстановление трамвайного движения очень символично, оно олицетворяет оживший город, который благодаря усилиям питерцев преображается с каждый днем. Мариуполь превратился в большую стройку – восстанавливаются школы, детсады, больницы, жилые дома... Над этим работают также военные строители и специалисты из 15 регионов России, - подчеркнул Денис Пушилин.

В Мариуполе торжественно открыли трамвайное движение Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, 16 апреля были завершены все ремонтные и пуско-наладочные работы первой восстановленной трамвайной линии Мариуполя. Город-побратим Мариуполя – Санкт-Петербург, можно сказать, подарил жителям приморской столицы ДНР возможность вновь пользоваться услугами рельсового транспорта.

За два с половиной месяца работ подрядчиками были выполнены: монтаж новой контактной сети по всей длине маршрута, укладка новых питающих фидеров, замена всех питающих силовых подстанций, замена фидерных шкафов, замена дистанции рельсового пути, поврежденной боевыми действиями, замена поврежденных опор контактной сети. Как говорят транспортные старожилы Мариуполя, связавшие свою работу с электротранспортом, ремонт контактной сети проведен на высшем уровне.

В Мариуполе торжественно открыли трамвайное движение Фото: Александр ИВАНОВ

Местными мастерами в сотрудничестве с специалистами из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга были отремонтированы 11 вагонов – из-за длительного простоя под открытым небом многие узлы и агрегаты пришли в негодность, с запчастями помогли транспортники из других регионов РФ.

Всего будет восстановлено порядка 30 – 35 вагонов – половина количества, оставшегося от Украины. Остальные использовались украинскими боевиками, как баррикады и прикрытие на территории трамвайного парка – несколько недель во время освобождения города здесь находилась рембаза техники нацбатальонов.

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