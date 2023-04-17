В Донецке откроется 9-этажная кардиохирургия

Евгений Соловьев оперирует самых тяжелых пациентов. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

Во дворе Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) стоит недостроенный девятиэтажный корпус кардиохирургии. Уникальное здание, в котором каждый год будут спасать сотни детей и взрослых с патологиями сердца и магистральных сосудов, введет в эксплуатацию и дооснастит современным оборудованием Правительство Российской Федерации.

В кардиохирургии Донецкого федерального государственного научно-исследовательского института смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На вопросы «Комсомольской правды» любезно ответил ведущий врач будущей кардиохирургии - завотделением кардиохирургии ИНВХ Евгений Соловьев.

ПУСТЬ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ!

- Евгений Борисович, что будет представлять собой новый корпус кардиохирургии?

- В новом кардиоцентре большой операционный блок, расположенный на двух этажах- с возможностью разделения взрослых и детей. Еще на двух этажах будут реанимации. В новом корпусе также предусмотрены три палатных стационара.

Евгений Борисович Соловьев. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

Такие кардиохирургические центры открываются во всех регионах Российской Федерации. В Донецкой Народной Республике этот центр будет первой ласточкой.

- В чем его уникальность?

- «Сердцем» новой кардиохирургии станут операционные, оснащенные уникальной системой вентиляции. Особенность в том, что туда не будет попадать неочищенный атмосферный воздух.

Потоки передвижения больных, врачей и проведывающих продуманы так, что риск инфекционных осложнений будет сведён к минимуму. Стерильные реанимационные помещения жизненно необходимы для профилактики послеоперационных осложнений, что особенно актуально для детей с тяжелыми пороками сердца, которых надо оперировать в первые дни жизни. В противном случае высок риск летального исхода.

- Евгений Борисович, как сейчас оказываете медицинскую помощь пациентам?

- Детей оперируем со взрослыми на одном операционном столе. В реанимации они тоже находятся вместе. Сейчас для маленьких пациентов с кардиологической патологией есть отдельные палаты в терапевтическом корпусе. Там их обследуют, долечивают после реанимации. Отмечу, что после операции по исправлению врожденного порока сердца ребенок вырастает здоровым человеком.

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ

- Какие операции делаете взрослым?

- Самая распространенная кардиальная патология у взрослых - ишемическая болезнь сердца (нарушение его функций из-за кислородного голодания сердечной мышцы). Таким больным, как один из вариантов лечения, предлагаем коронарное шунтирование. Это самое распространенное кардиохирургическое вмешательство на открытом сердце в мире. Таких операций делаем больше всего и мы. Честно скажу, данная операция считается не очень сложной, но те пациенты, которые к нам приходят, зачастую обращаются поздно. Атеросклероз (хроническое заболевание артерий при котором из-за нарушения обмена веществ холестерин откладывается внутри просвета в виде бляшки) в нашем крае очень прогрессирует. Зачастую для адекватной коррекции при коронарном шунтировании приходится атеросклеротические бляшки убирать из пораженных сосудов. А это очень кропотливая ювелирная работа, иногда даже непредсказуемая.

Новый кардиохирургический корпус расширит возможности врачей в оказании специализированной помощи жителям Донбасса. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

Также проводим операции при приобретенных пороках сердца: выполняем протезирование либо пластику измененных клапанов.

У пожилых пациентов самый распространенный порок сердца - стеноз (сужение) аортального клапана. При данном пороке клапан кальцинируется, превращаясь в каменистую глыбу, и сердце начинает работать неадекватно. Его перегрузка рано или поздно оборачивается летальным исходом.

- Какие ставите клапаны?

- Как механические, так и биологические. Последние делают из специально обработанных тканей животных. Трансплантаты бывают свиными и бычьими.

Все вышеозначенные операции проводятся с искусственным кровообращением, на сухом сердце. Жизненно важный орган останавливается, и пока хирург оперирует, специальный аппарат замещает функцию сердца.

СМОГУТ ПЕРЕСАЖИВАТЬ СЕРДЦЕ

- С вводом нового корпуса насколько реальна трансплантация сердца?

- В Донецком крае еще не делали трансплантации сердца. Раньше первоочередным препятствием были юридические аспекты данного вопроса. В России же донорские сердца пересаживают в Москве, Краснодаре, ряде других городов. Поэтому я думаю, что в недалеком будущем этот процесс сдвинется с мертвой точки. А новый кардиоцентр естественно добавит больше возможностей в вопросе лечения данной категории пациентов.

- В каких случаях показана пересадка донорского сердца?

- Сердце нужно менять, когда есть выраженная изношенность. То есть оно сильно расширено и плохо сокращается. Причины могут быть самые разнообразные, как например, вышеуказанная ишемическая болезнь сердца, при которой пациент перенес множественные инфаркты, после которых сердце превратилось в большой рубец без возможности адекватной сократительной функции.

- Евгений Борисович, хотели бы проводить такие операции?

- Да. Человеку с изношенным сердцем природой отпущено крайне мало времени, а пересадка донорского органа позволит такому больному прожить еще пять и более лет.

- Кто будет работать в новой кардиохирургии?

- Когда выйдем на другие мощности, нам потребуются и кардиохирурги, и анестезиологи, и реаниматологи, и медсестры. Думаю, недостающий специалистов нам поможет привлечь Министерство здравоохранения РФ.

СПРАВКА «КП»

Исторически специальность кардиохирургия донецкого края берет свое начало с 60-х годов прошлого столетия в ИНВХ (тогда ЦКБ, ОЦКБ), потом в больнице Калинина (сейчас - Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение). У ее истоков стояли выдающиеся советские хирурги Р. В. Богославский и К. Т. Овнатанян. Но при этом системно кардиохирургия началась в стенах областной центральной клинической больницы (ныне - Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака). Там в 1985 году и было организовано функционирующее по сей день первое отделение кардиохирургии. В 2000-х годах, когда в Донецкой области было порядка 5 миллионов человек, кардиохирургическую службу региона расширили.

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