Донбасские врачи разработали препарат от инсульта

Дмитрий Филимонов. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ) получил обнадеживающие результаты исследований разработанного препарата для лечения ишемического инсульта. Об этом в интервью «КП» сообщил заведующий отделом экспериментальной хирургии ИНВХ Дмитрий Филимонов.

АПРОБАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

- В 2016 году мы начали крупный проект по разработке нового препарата для лечения ишемического инсульта. Для этого наладили тесное сотрудничество с Донецким институтом физико-органической химии и углехимии имени Л.М. Литвиненко. К разработке этого препарата значительные усилия лично приложил директор этого учреждения, кандидат химических наук Михаил Витальевич Савоськин. Со стороны ИНВХ этой темой занимаются больше двадцати сотрудников отдела - биохимики, биологи, специалисты по биомедицинским исследованиям, - рассказал Дмитрий Филимонов, который сам является неврологом.

Он подчеркнул, что на сегодня полностью разработана технология синтеза препарата и завершена работа по его молекулярному дизайну.

В лаборатории ИНВХ. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

- Сейчас апробируем экспериментальные образцы полученного препарата. Нам удалось добиться улучшения состояния при инсульте, уменьшения соответствующих неврологических симптомов, - отметил Дмитрий Алексеевич.

ТРИ НАГРАДЫ ЗА ГОД

Научные сотрудники ИНВХ с обнадеживающими результатами исследований новой фармакологической субстанции, способной улучшить последствия инсульта, выступили на целом ряде международных конгрессов. Только в прошлом году – на Конгрессе Всемирной организации по борьбе с инсультом (Сингапур), Конгрессе Европейской организации по борьбе с инсультом (Франция), Всемирном конгрессе по контраверсиям в неврологии (Великобритания). До этого результаты исследований будущего препарата были представлены на Всемирном конгрессе неврологов (Япония) и Всемирном конгрессе по контраверсиям в неврологии (Греция).

Примечательно, что ученые ИНВХ в минувшем году были удостоены трех наград, в том числе за успешные исследования в области инсульта на конгрессе Всемирного общества по борьбе с инсультом в Сингапуре. За лучший доклад на Всемирном конгрессе по контраверсиям в неврологии в Великобритании. А также получили премию молодых исследователей на Всемирном конгрессе Европейской организации по борьбе с инсультом во Франции.

В лаборатории ИНВХ. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

Филимонов уверен, что переход ИНВХ в федеральное подчинение позволит сконцентрироваться на проведении жизненно важных исследований.

Как стало известно «КП», в лаборатории ИНВХ сейчас также разрабатывают вакцины для лечения рака запущенных форм опухолей. Научная работа проводится совместно с Донецким республиканским онкологическим центром имени профессора Г.В. Бондаря.

СПРАВКА «КП»

Ишемический инсульт - это нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани - инфарктом мозга.

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