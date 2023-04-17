Эмиль Фисталь: Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии переходит на федеральный уровень

Эмиль ФИСТАЛЬ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Президент Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ), профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь побывал с рабочей поездкой в Москве. В столицу России его приглашало Министерство здравоохранения. В ведомстве по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой оперативно рассмотрели просьбу Эмиля Яковлевича достроить и запустить кардиохирургический корпус ИНВХ и другие вопросы.

ПОД ЭГИДОЙ МИНЗДРАВА РОССИИ

– ИНВХ официально перейдет на федеральный уровень с 1 июля 2023 года, - поделился с «Комсомольской правдой» радостной новостью Эмиль Фисталь. – Кстати, под эгиду Министерства здравоохранения Российской Федерации также перейдут Донецкий и Луганский медицинские университеты.

Эмиль Фисталь и Дмитрий Филимонов (слева) выступили с докладами в Минздраве России. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Давний друг «КП» в конце прошлого года в столичном «Манеже» награждал победителей проекта #МЫВМЕСТЕ (номинация «Здоровье нации»). Награду Международной общественной организации «Мы вместе» Эмиль Яковлевич вручал вместе с Татьяной Голиковой. После он и сообщил Татьяне Алексеевне о застаревших проблемах Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии. В том же капитальном ремонте медучреждение нуждается десятилетиями.

Руководитель ИНВХ знаком с Татьяной Голиковой пятнадцать лет. В 2008 году Татьяна Алексеевна вручала именитому Фисталю премию «Призвание», которую дают лучшим врачам России.

Институт был создан в далеком 1929 году. Тогда он назывался Центральной поликлиникой для обслуживания работников заводов, шахт и жителей города. Сегодня ИНВХ - ведущий научно-практический медико-хирургический центр региона. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

«КП» сообщала, что главную премию РФ Эмиль Яковлевич получил вместе с заведующим лабораторией клеточного и тканевого культивирования ИНВХ Андреем Попандопуло.

Эмиль Фисталь в свое время помог коллегам из Санкт-Петербурга спасти 16-летнего юношу, получившего ожоги площадью 98 % поверхности тела. Такое удалось впервые в мировой практике. Для лечения пострадавшего из Донецка были отправлены несколько десятков доз клеток кожи, выращенной в уникальной лаборатории института.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Минздрав РФ Эмиль Фисталь посещал вместе со своим коллегой – заведующим отделом экспериментальной хирургии Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Дмитрием Филимоновым. Оба выступили с докладами перед большой аудиторией.

– Сейчас в России организуется большое количество федеральных медицинских центров, – рассказывает «КП» Дмитрий Алексеевич. – В этом же русле на базе ИНВХ будет создан Федеральный государственный научно-исследовательский институт. В этой связи откроются очень большие перспективы. Это, прежде всего, позволит сконцентрироваться на оказании людям именно высокотехнологичной медицинской помощи. У нас будут внедряться наиболее наукоемкие методы лечения.

Институт был создан в далеком 1929 году. Тогда он назывался Центральной поликлиникой для обслуживания работников заводов, шахт и жителей города. Сегодня ИНВХ - ведущий научно-практический медико-хирургический центр региона. Фото: Елена ЩУЦКАЯ

ЛЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ НЕДУГОВ

Дмитрий Филимонов также рассказал, что задачей Федерального государственного научно-исследовательского института будет являться и проведение фундаментальных клинических исследований в разных областях медицины. Акцент сделают на хирургическую патологию, неотложные состояния и социально-значимые заболевания.

– Борьба с инсультом, инфарктом, онкозаболеваниями – это на самом деле огромная нагрузка для государства. Потому как таких пациентов необходимо реабилитировать. В последние годы были разработаны и внедрены действительно высокоэффективные методы лечения этих заболеваний. К примеру, эндоваскулярные вмешательства (это вмешательства, которые проводят на кровеносных сосудах через небольшой прокол с помощью катетера. Просвет сосудов и полостей сердца показывает специальный диагностический аппарат посредством рентгена. – Авт.) при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, которые позволяют добиться выздоровления больного. Но при этом себестоимость, техническая сложность применения данных методов лечения очень высока, – сообщил Дмитрий Филимонов.

По его словам, инфаркт миакарда, хроническая сердечная недостаточность, ишемический инсульт – это те болезни, которые до сих пор приводят к наибольшему бремени для системы здравоохранения страны.

Отметим, что вместе с тем в России достигнуты огромные результате в борьбе с социально-значимыми заболеваниями. Сейчас в многопрофильных медицинских центрах федерального подчинения сконцентрированы лучшие специалисты и наиболее продвинутые научно-исследовательские технологии. На деле – это многие тысячи спасенных человеческих жизней.

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