В ДНР набирают социальных координаторов для семей погибших бойцов и ветеранов боевых действий

Лариса Толстыкина. Фото: Правительство ДНР

В настоящее время в Донецке проходит набор социальных координаторов, которых персонально закрепят за демобилизованными военнослужащими, за каждой семьей погибших бойцов.

«КП» сообщала, что Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Согласно документу, деятельность Фонда будет направлена на поддержку ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, защищавших Отечество с 2014 года в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также членов семей погибших бойцов.

- Указ предполагает персональное сопровождение семей погибших бойцов и ветеранов боевых действий: специалист будет адресно помогать в предоставлении социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы реабилитации, помогать в трудоустройстве, получении новых профессий, повышении квалификации, - сообщила в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Вот что Лариса Валентиновна рассказала «КП» о требованиях, которые предъявляют к будущим социальным координаторам:

- Это должны быть не только грамотные, но и чуткие люди. Социальными координаторами могут стать демобилизованные военнослужащие, члены семей погибших бойцов, их жены. Люди небезразличные, которые будут пропускать проблемы через свою душу.

Желающие стать социальными координаторами могут обратиться в Министерство труда и социальной политики ДНР. Номера горячей линии: +7(949) 334-91-91; +7(856) 206-80-88

Ранее сообщалось, что в Республике формируют межведомственную комиссию по координации работы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев обсудил со своим заместителем Ларисой Толстыкиной организационные вопросы создания территориального отделения фонда.

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