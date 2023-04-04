В ДНР приступили к созданию фонда поддержки защитников Отечества

Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев обсудил организационные вопросы со своим заместителем Ларисой Толстыкиной. Фото: Правительство ДНР

В Донецкой Народной Республике начато создание межведомственной комиссии по координации работы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев обсудил со своим заместителем Ларисой Толстыкиной организационные вопросы создания территориального отделения фонда.

«БЕЗ КАЗЕНЩИНЫ И БЮРОКРАТИИ»

- По поручению врио Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина уже подбираем соответствующее помещение и формируем межведомственную комиссию, которая, собственно, и будет курировать работу Фонда. Собираем команду социальных координаторов. Каждый из них в будущем будет персонально закреплен за конкретным демобилизованным военнослужащим. Понимаем, что это должны быть не только грамотные специалисты, но и очень чуткие люди, - отметил Евгений Солнцев.

Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев обсудил организационные вопросы со своим заместителем Ларисой Толстыкиной. Фото: Правительство ДНР

По его словам, отработка четкого механизма взаимодействия фонда с органами исполнительной власти будет на особом контроле у властей Республики.

- Все вопросы должны решаться быстро и эффективно. Как справедливо заметил Президент, «без казенщины и бюрократии», - добавил Солнцев.

ПОДДЕРЖАТ И БЫВШИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Владимир Владимирович инициировал его создание во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Согласно указу, деятельность фонда будет направлена на поддержку ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, защищавших Отечество с 2014 года в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также членов их семей. Кроме того, фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, обучением, содействием в трудоустройстве, а также помощью в оформлении и получении социальной поддержки.

Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» возглавит первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Руководителем фонда станет председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева. Учредителем Фонда выступает Правительство России.

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