Крупная ростовская компания рассматривает возможность инвестирования в новый автовокзал в Мариуполе

Существует острая необходимость организации транспортного сообщения из города, как в восточном, так и в юго-западном направлениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Компания из Ростова-на-Дону «Донавтовокзал» рассматривает возможность инвестирования в строительство нового автовокзала в Мариуполе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу компании.

- Акционерное общество «Донавтовокзал» выражает свою заинтересованность в строительстве за счет собственных средств автовокзального комплекса на территории города Мариуполь в ДНР. Проект находится на этапе проработки и обсуждения ГК «Корпорация развития Донбасса» и муниципальных органов власти Мариуполя, - говорится в сообщении.

После определения формы участия инвестора в реализации проекта, компания направит соответствующие предложения по инвестиционной инициативе.

Ранее сообщалось, что корпорация «Донтех» представила план строительства в Мариуполе двухэтажного автовокзала со всей необходимой инфраструктурой и коммерческими площадями. Местный автовокзал был построен еще в советскую эпоху и находится в плохом техническом состоянии.

- Актуальность вопроса связана с тем, что здание существующего автовокзала еще советской постройки и в настоящий момент находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В то же время существует острая необходимость организации транспортного сообщения из города, как в восточном, так и в юго-западном направлениях, - отметил и.о. генерального директора государственной корпорации «Донтех» Владимир Сохацкий.

К обсуждению строительства были привлечены также представители АО «Донавтовокзал» (Ростов-на-Дону) Самвел Гогорян и Игорь Рудзинский, которые выступают в качестве потенциальных инвесторов проекта.

АО «Донавтовокзал» - компания Ростовской области, основанная в 1993 году. Включает 19 автовокзалов, в том числе главный автовокзал донской столицы. Работает с более чем 120 перевозчиками.

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