Помогают медики из других регионов: В ДНР продолжается диспансеризация детей

Осмотры детей в Донбассе продолжатся до конца учебного года. Фото: Минздрав ЛНР

В Донецкой Народной Республике продолжается диспансеризация детей от 2-х до 17 лет. Она была запущена по инициативе президента России Владимира Путина. Ожидается, что обследование всех детей продлится до конца учебного года.

В начале этого года было известно, что в новых регионах было осмотрено более 110 тысяч детей – это практически 20 процентов от подлежащих диспансеризации. Спустя три месяца цифры значительно увеличились. Только в ДНР осмотрено более 70 тысяч детей.

- В ходе профилактических медицинских осмотров в ДНР всего осмотрено 72 693 ребенка. Благодаря профосмотрам более чем у половины детей впервые выявлены различные патологии - заболевания опорно-двигательного аппарата, стоматологические и офтальмологические заболевания, - отметили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Мобильные комплексы для осмотров детей

В январе в Минздраве сообщили «КП», что вопрос проведения профилактических осмотров детей, обучающихся в дистанционном формате, находится в стадии разработки. Уже сейчас родители детей, находящихся на дистанционке, сообщают, что в образовательных учреждениях уведомили о том, что сейчас ведется подготовка к обследованиям.

- Мы живем в Пролетарском районе, прошлым летом записали ребенка в садик, но у нас дистанционка, - рассказывает дончанка Елена Сердюк. - На днях написала воспитательница, сообщила, что диспансеризация коснется и нас. Это, конечно, волновало многих родителей, ведь обследования – это крайне важно. Радует, что это будет полный комплекс, в том числе с УЗИ. Как и где будут проходить обследования, пока не знаем.

Высокие темпы диспансеризации обусловлены и тем, что для ее проведения в Республику приезжают медики из других регионов. Кстати, недавно министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в разные периоды времени в Донбасс приезжали помогать около 1 500 волонтеров. Сейчас в Республике находятся 69 волонтеров - это разные специалисты, которые задействованы, в том числе, и в диспансеризации.

Также проведению диспансеризации способствует оснащение бригад медицинскими отделениями на колесах. Специализированные автомобили оборудованы самой современной медицинской техникой и мебелью.

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