Специалисты «Донтеха» разработали проект строительства нового автовокзала в Мариуполе

Следующее собрание экспертной группы запланирована на середину марта. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Специалисты государственной корпорации «Донтех» разработали план строительства нового двухэтажного автовокзала в Мариуполе. Местный автовокзал был построен еще в советскую эпоху и находится в плохом техническом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— Актуальность вопроса связана с тем, что здание существующего автовокзала еще советской постройки и в настоящий момент находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В то же время существует острая необходимость организации транспортного сообщения из город, как в восточном, так и в юго-западном направлениях, — отметил и.о. генерального директора государственной корпорации «Донтех» Владимир Сохацкий.

К обсуждению строительства были привлечены также представители АО «Донавтовокзал» (г. Ростов-на-Дону) Самвел Гогорян и Игорь Рудзинский, которые выступают в качестве потенциальных инвесторов проекта.

В пресс-службе добавили, что новое здание автовокзала будет всей необходимой инфраструктурой и коммерческими площадями.

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