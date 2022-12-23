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Политика23 декабря 2022 11:00

В ДНР наградили водителя автобуса Сергея Шаповалова, спасшего людей во время обстрела

Мужчина эвакуировал пассажиров из района «Мотеля», по которому украинская армия нанесла удар «натовской» артиллерией
Ирина ДМИТРИЕВА
За проявленный героизм водитель автобуса награжден Почетной грамотой Минтранса ДНР. Фото: donmintrans.ru

За проявленный героизм водитель автобуса награжден Почетной грамотой Минтранса ДНР. Фото: donmintrans.ru

В ДНР наградили водителя рейсового автобуса, который в начале лета эвакуировал пассажиров из зоны обстрела и довез до больницы женщину с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики.

Там пояснили, что получивший награду Сергей Шаповалов обслуживает маршрут «Харцызск - Донецк». Напомним, в июне вблизи автостанции «Мотель» его автобус вместе с пассажирами попал под обстрел. В тот день украинская армия нанесла по этому району удар из «натовской» артиллерии.

Как рассказали в Минтрансе, водитель автобуса не растерялся. Он дал команду пассажирам упасть на пол и, соблюдая стойкость, вывез людей из-под огня.

- Одна из пассажирок после пережитого нервного потрясения оказалась в критическом состоянии, и водитель довез ее до больницы, вызвав предварительно службу скорой помощи, - говорят в ведомстве.

Чуть позже стало известно, что у женщины диагностировали инсульт. Благодаря своевременной передаче медикам, врачи смогли вовремя оказать ей помощь. Потерпевшей пришлось долгое время восстанавливаться. Однако, как только женщина выписалась из больницы, она обратилась к руководству Республики с просьбой отыскать и поблагодарить человека, который спас ей жизнь.

Просьба была услышана - представитель Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Артур Нестеров вручил Сергею Шаповалову Почетную грамоту.

- На таких людях, как вы, все наше государство держится. От имени Министерства транспорта выражаем вам огромную благодарность, желаем вам здоровья, терпения, и чтобы вы и ваши родные и близкие пережили эти тяжелые времена и были живы и здоровы, - отметил он.

Несмотря на опасность, донецкие маршрутки продолжают курсировать по городу и нередко попадают под обстрелы. Фото: ТГ/Кулемзин

Несмотря на опасность, донецкие маршрутки продолжают курсировать по городу и нередко попадают под обстрелы. Фото: ТГ/Кулемзин

Напомним, в начале недели «КП» рассказывала о водителе донецкой маршрутки Сергее Воронецком, спасшем во время обстрела ВСУ своих пассажиров. У мужчины два автобуса - «Эталон» и «Рута». Оба на маршруте. Причем на одном из них мужчина сам регулярно выходит в рейс.

И хоть донецкие маршрутки уже изношены на треть, однако продолжают работать. Пассажирский транспорт не дает сбоев.

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