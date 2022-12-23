В ДНР наградили водителя автобуса Сергея Шаповалова, спасшего людей во время обстрела

За проявленный героизм водитель автобуса награжден Почетной грамотой Минтранса ДНР. Фото: donmintrans.ru

В ДНР наградили водителя рейсового автобуса, который в начале лета эвакуировал пассажиров из зоны обстрела и довез до больницы женщину с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики.

Там пояснили, что получивший награду Сергей Шаповалов обслуживает маршрут «Харцызск - Донецк». Напомним, в июне вблизи автостанции «Мотель» его автобус вместе с пассажирами попал под обстрел. В тот день украинская армия нанесла по этому району удар из «натовской» артиллерии.

Как рассказали в Минтрансе, водитель автобуса не растерялся. Он дал команду пассажирам упасть на пол и, соблюдая стойкость, вывез людей из-под огня.

- Одна из пассажирок после пережитого нервного потрясения оказалась в критическом состоянии, и водитель довез ее до больницы, вызвав предварительно службу скорой помощи, - говорят в ведомстве.

Чуть позже стало известно, что у женщины диагностировали инсульт. Благодаря своевременной передаче медикам, врачи смогли вовремя оказать ей помощь. Потерпевшей пришлось долгое время восстанавливаться. Однако, как только женщина выписалась из больницы, она обратилась к руководству Республики с просьбой отыскать и поблагодарить человека, который спас ей жизнь.

Просьба была услышана - представитель Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Артур Нестеров вручил Сергею Шаповалову Почетную грамоту.

- На таких людях, как вы, все наше государство держится. От имени Министерства транспорта выражаем вам огромную благодарность, желаем вам здоровья, терпения, и чтобы вы и ваши родные и близкие пережили эти тяжелые времена и были живы и здоровы, - отметил он.

Несмотря на опасность, донецкие маршрутки продолжают курсировать по городу и нередко попадают под обстрелы. Фото: ТГ/Кулемзин

Напомним, в начале недели «КП» рассказывала о водителе донецкой маршрутки Сергее Воронецком, спасшем во время обстрела ВСУ своих пассажиров. У мужчины два автобуса - «Эталон» и «Рута». Оба на маршруте. Причем на одном из них мужчина сам регулярно выходит в рейс.

И хоть донецкие маршрутки уже изношены на треть, однако продолжают работать. Пассажирский транспорт не дает сбоев.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Выполнял работу в условиях, сопряженных с риском для жизни: Глава МЧС России наградил орденом Мужества горноспасателя из ЛНР

Алексей Ветушинский был признан одним из лучших сотрудников года (подробнее)