Донецкие маршрутки изношены на треть, но продолжают работать

Водители изо всех сил стараются, чтобы не было ДТП с участием общественного транспорта
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
«КП» связалась с водителем маршрутки, с которым поддерживает связь с 2015 года. Эдуард Жеглов (имя и фамилия изменены) неоднократно содействовал оперативному выполнению журналистских обязанностей и выступал источником информации нашей редакции.
- Достаточно ли маршруток в Донецке?
- Предостаточно! Жителей стало вполовину меньше. Поразъезжались…
- Часто ли ходят автобусы?
- Интервалы остались прежними. В среднем ожидание занимает пять минут.
- Какие сейчас самые опасные маршруты?
- ВФУ бьют хаотично – нельзя предсказать, куда прилетит. Опасно на железнодорожном вокзале, на Крытом рынке – тоже.
- А насколько маршрутки изношены?
- На треть. При этом водители изо всех сил стараются, чтобы не было ДТП с участием общественного транспорта. Этому способствую и сотрудники ГАИ. И сейчас профилактические ежемесячники «Автобус» проходят регулярно.
- Какие у вас ожидания?
- Надеемся на лучшее. Ждем разгрома врага.
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