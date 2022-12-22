Донецкие маршрутки изношены на треть, но продолжают работать

Водители изо всех сил стараются, чтобы не было ДТП с участием общественного транспорта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«КП» связалась с водителем маршрутки, с которым поддерживает связь с 2015 года. Эдуард Жеглов (имя и фамилия изменены) неоднократно содействовал оперативному выполнению журналистских обязанностей и выступал источником информации нашей редакции.

- Достаточно ли маршруток в Донецке?

- Предостаточно! Жителей стало вполовину меньше. Поразъезжались…

- Часто ли ходят автобусы?

- Интервалы остались прежними. В среднем ожидание занимает пять минут.

- Какие сейчас самые опасные маршруты?

- ВФУ бьют хаотично – нельзя предсказать, куда прилетит. Опасно на железнодорожном вокзале, на Крытом рынке – тоже.

- А насколько маршрутки изношены?

- На треть. При этом водители изо всех сил стараются, чтобы не было ДТП с участием общественного транспорта. Этому способствую и сотрудники ГАИ. И сейчас профилактические ежемесячники «Автобус» проходят регулярно.

- Какие у вас ожидания?

- Надеемся на лучшее. Ждем разгрома врага.

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