Украинские боевики наносят хаотические удары по мирным жителям ЛНР

По словам Пасечника, ситуация в Республике относительно стабильная и контролируемая, однако напряженная. Фото: www.kremlin.ru

Украинские боевики обстреливают ЛНР, используя западное вооружение. Но если раньше удары наносились в основном по военным, то сейчас они стали хаотичными и направлены против мирного населения. Об этом во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным заявил врио Главы Республики Леонид Пасечник.

- Почему-то менее, реже используются HIMARS′ы, причем если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это хаотические удары, которые, в общем-то, больше по мирному населению. Один из последних ударов – по Перевальску, наземный удар в районе автовокзала. Там заправка рядом, автосервис и так далее. То есть какую цель преследовали – непонятно, мне кажется, не более чем дестабилизировать и держать в напряжении население, - рассказал Леонид Пасечник.

Напомним, Президент России Владимир Путин назвал задачей всех военных подразделений России - прекращение обстрелов Донбасса. Об этом он заявил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

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