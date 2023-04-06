Денис Пушилин: За счет усиления систем ПВО обстрелы ДНР снизились в два раза

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Фото: www.kremlin.ru

6 апреля Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Первым на повестке дня стал вопрос обстрелов региона. По словам руководителя Донецкой Народной Республики, они сейчас уменьшились примерно в два раза, поскольку была усилена работа противовоздушной обороны (ПВО).

- Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос связан с обстрелами, и как раз на последней встрече с Вами мы обсуждали – я просил, к Вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я Вам скажу - обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза, - рассказал Денис Пушилин.

В ответ президент России отметил, что главное - достичь того, чтобы обстрелов вообще не было.

- Задача всех наших военных формирований - сделать так, чтобы вообще обстрелов не было, - подчеркнул Владимир Путин.

Также на встрече с Президентом РФ Денис Пушилин обсудил ситуацию с водоснабжением и ремонтом дорог. Эти и другие задачи активно решаются сейчас на федеральном и региональном уровне.

- Владимир Владимирович обещал рассмотреть возможность расширения дороги на Успенку (Матеев Курган) – самую удобную трассу для жителей Республики для сообщения с другими регионами России. Тема уже обсуждается с Минтрансом РФ и комиссией во главе с Маратом Хуснуллиным. Также обговорили иные возможные способы перемещения, например железнодорожный. Главное, чтобы все пути были безопасными, - отметил руководитель Республики.

Денис Пушилин поблагодарил Президента за пристальное внимание ко всем проблемам и сложностям, а также практическую поддержку жителей Республики.

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