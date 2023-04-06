Денис Пушилин обратился к российским властям с просьбой двое расширить дорогу на админгранице с Ростовской областью

Для увеличения пропускной способности этот участок дороги следует расширить с двух до четырех полос Фото: Иван ЖИЛЯК

Для нормализации движения транспорта между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью необходимо вдвое расширить дорогу на КПП «Успенка», расположенном на админгранице между двумя российскими регионами. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона отметил, что для увеличения пропускной способности этот участок дороги следует расширить с двух до четырех полос.

- Просьба сделать эту дорогу четырехполосной, - сказал Пушилин.

В ответ российский президент заявил, что правительство работает над этим вопросом, а также над строительством автомобильных и железных дорог, соединяющих ДНР с другими соседними регионами.

- Министр транспорта, вице-премьер Марат Хуснуллин, коллеги сейчас работают над расширением автомобильных дорог и строительства, как мы уже договаривались, железной дороги. Там нужно сделать соединения между имеющимися магистралями и это будет дополнительная очень хорошая возможность для того, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажиров, - отметил Владимир Путин.

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